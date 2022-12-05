الأبيض وسفير تشيكيا وابراهيم يفتتحون قسماً جديداً لحديثي الولادة في مستشفى بعلبك

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يفتتح وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض والسفير التشيكي جيري دوليجيل والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، ومدير مستشفى بعلبك الحكومي الدكتور عباس شوكر، العاشرة من صباح الغد، قسماً جديداً لحديثي الولادة في مستشفى بعلبك، هبة من الجمهورية التشيكية.وأشار بيان للسفارة إلى أن "التبرع يشمل معدات طبية، حاضنات للأطفال حديثي الولادة، مصابيح العلاج الضوئي، علاج الديدان عند الأطفال، أسرّة للولادة وللأطفال، وأجهزة التخثر الكهربائية"، لافتا إلى أن "القيمة الإجمالية للتبرع تبلغ 250.000 دولار أميركي، وتم تمويلها من برنامج الجمهورية التشيكية لإعادة الإعمار في الشرق الأوسط خلال الفترة الممتدة بين عامي 2022 و2024 ووافقت عليه الحكومة التشيكية في تشرن الثاني 2021".ولفت إلى أن "الهدف الأساسي للتبرع هو مساعدة مستشفى بعلبك، وهو المستشفى الحكومي المركزي في منطقة بعلبك، على أن يؤمن رعاية ما قبل الولادة وبعدها وزيادة جودة الخدمات، من أجل خفض عدد الولادات المبكرة".ورأى أن "هذا المستشفى سيتمكن بفضل المعدات الطبية التشيكية الجديدة لقسم الأطفال - حديثي الولادة، من تحسين جودة رعاية الأطفال المبتسرين وتقديم خدمات متقدمة لجميع المرضى من منطقة بعلبك، بما في ذلك الفئات الضعيفة من السكان، وإضافة إلى اللبنانيين، الجاليات السورية والفلسطينية".