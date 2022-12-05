ما جديد إصابات "كورونا" و "الكوليرا" في لبنان اليوم؟

أعلنت وزارة الصحة العامة، اليوم الإثنين، عدم تسجيل أي إصابة جديدة بوباء "الكوليرا"، مشيرة إلى أن "العدد التراكمي استقرّ عند 652 حالة".

ولفتت الوزارة إلى أنّه تمّ تسجيل حالتي وفاة ليصل العدد التراكمي للوفيات إلى 22.

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