نقابة موظفي الخليوي: مستمرون في الإضراب ومنفتحون على الحوار لايجاد الحلول

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أكدت نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي "الاستمرار في الإضراب الى حين تحقيق المطالب" ، مشددة في الوقت عينه على "الانفتاح على الحوار لإيجاد الحلول والآليات التي تضمن دفع المستحقات" ، وعلى أنها "تحتفظ بحقها في استعمال كل السبل القانونية والديمقراطية والتي كفلها الدستور والقانون لنيل الحقوق".وقالت النقابة في رسالة وجهتها الى موظفي شركتي "ألفا" و"تاتش" في ختام اليوم الأول من الإضراب المفتوح: "لقد اثبتم اليوم مجدداً، وكما في الماضي بحضوركم وتضامنكم امام شركة تاتش، انكم اصحاب حكمة ووعي ورقي وحضارة. اعطيتم للجميع درسا في لغة التعبير والتمسك بالحق رغم الضغوطات والتهويل".واكدت "اننا مستمرون بتحركنا بالتوقف عن العمل يوم غد والحضور الى مراكز العمل"، مشيرة الى أن" الرسالة التي وجهتها ادارة تاش أثبتت أحقية دور وهدف النقابة وباركت تحرككم والتزامكم بقرار النقابة".وشددت على ان" يدها ممدودة الى كل الخيّرين والساعين لإيجاد الحلول والآليات التي تضمن دفع المستحقات، وهي منفتحة على الحوار ، والذي لم تقفله يوما. كذلك فهي تحتفظ بحقها في استعمال كافة السبل القانونية والديمقراطية والتي كفلها الدستور والقانون لنيل الحقوق".