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لبنان

بالوثيقة والأسماء.. "الوطني الحر" يشطب منتسبين له في هذه المنطقة

Lebanon 24
05-12-2022 | 16:50
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أحالت أمانة السّرّ في "التيار الوطني الحر" قراراً إلى مُنسّقة اللّجنة المركزيّة للموارد البشريّة - هيئة قضاء جزين بشطب مُنتسبين، ويشمل القرار أسماء 20 منتسباً.
 
 
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