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لبنان
إعادة الاستثمار النقدي
Lebanon 24
05-12-2022
|
17:17
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يلجأ عدد من مهربي الأموال الى الخارج الى إعادة الاستثمار النقدي لدى المصارف والشركات اللبنانية، عبر فتح حسابات او المساهمة بأسهم وحصص لشركات، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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