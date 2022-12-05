يلجأ عدد من مهربي الأموال الى الخارج الى إعادة الاستثمار النقدي لدى المصارف والشركات اللبنانية، عبر فتح حسابات او المساهمة بأسهم وحصص لشركات، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

Advertisement