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لبنان

حمية: المشاريع الإنمائية في منطقة عكار حق لأهلها

Lebanon 24
06-12-2022 | 00:47
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 غرد وزير الاشغال العامة في حكومة تصريف الأعمال علي حمية عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "المشاريع الإنمائية في منطقة عكار سواء على صعيد المرافئ وتفعيل ما هو موجود فيها من مرفأ العبدة للصيادين، إلى اتخاذ الاجراءات في الوزارة لإنشاء مرفأ على الأملاك البحرية في المنية الضنية، وصولا إلى تأهيل وصيانة طرقاتها، هي حق لأهلها ومصداق عملي لدعمهم وتعزيز صمودهم في هذه الظروف".
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