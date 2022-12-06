Advertisement

لبنان

حاصباني: لن نشارك بجلسة هيئة عامة إلا لانتخاب رئيس للجمهورية

Lebanon 24
06-12-2022 | 01:00
A-
A+
Doc-P-1017395-638059106067079177.jpg
Doc-P-1017395-638059106067079177.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 رأى نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني أنه "في ظل الفراغ في سدة الرئاسة الاولى، لا يمكن للهيئة العامة لمجلس النواب ان تلتئم الا لانتخاب رئيس للجمهورية".
وشدد حاصباني في بيان على "حرص القوات اللبنانية الدائم على المحاسبة بكل أشكالها وآلياتها،" مشيرا الى ان "تكتل الجمهورية القوية كان ممن دفعوا باتجاه احالة ملف الإتهام في موضوع الإتصالات الى مجلس النواب".
Advertisement
 
 
وأضاف: "انطلاقاً من موقفهم الثابت بالنسبة لعدم جواز التئام الهيئة العامة الا لانتخاب رئيس للجمهورية، لن يحضروا جلسة مجلس النواب يوم الاربعاء".
وختم: "عندما يتحمّل الجميع مسؤولياتهم وينتخبوا رئيساً، ويجب ان يحصل ذلك في أسرع وقت، يمكن ان تعود الحياة التشريعية والتنفيذية الى طبيعتها".
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2022-12-06
08:20 | 2022-12-06
08:12 | 2022-12-06
07:43 | 2022-12-06
07:41 | 2022-12-06
07:31 | 2022-12-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website