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لبنان

زيارة مرتقبة لقائد الجيش الى قطر: ماذا عن التوقيت والهدف؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
06-12-2022 | 01:15
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يؤكد ديبلوماسي عريق "أن العواصم المؤثرة في لبنان دخلت على الخط الرئاسي وسط تقاطعات أميركية، قطرية،  فرنسية، سعودية على تأييد وصول قائد الجيش العماد جوزاف عون الى رئاسة الجمهورية،  علما أن الأمور في الوقت نفسه ليست مقفلة فرنسيا واميركيا في وجه رئيس تيار المرده سليمان فرنجية، في حين أن الترقب سيد الموقف للزيارة التي سيقوم بها السفير السعودي وليد البخاري الى بنشعي في الفترة القليلة المقبلة".

في غضون ذلك فإن قائد الجيش العماد جوزاف عون تلقى دعوة رسمية من دولة قطر لزيارتها، الا ان توقيت الزيارة لم يعلن بعد، علما أن المقربين من قيادة الجيش يؤكدون ان قائد الجيش سوف يعلن عن الزيارة عندما يحدد الموعد، فهو قام بزيارة قطر في آب الماضي في سياق تعزيز العلاقة بين جيشي البلدين هذا فضلا عن أن قطر تواصل دعم الجيش وتقوم بمبادرات تجاه المؤسسات العسكرية".

 ووفق المعطيات المتوافرة "فان رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل سمع من القطريين خلال زيارته الأخيرة الى الدوحة رغبة قطرية في دعم وصول العماد عون الى رئاسة الجمهورية".

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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خاص "لبنان 24"

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