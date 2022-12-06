طريقة واحدة لوقف انتشار الانفلونزا

تنتشر موجة قوية من فيروس الانفلونزا في لبنان، فيكاد لا يخلو أي منزل من الاصابة به، وهو ينتشر خاصة بين الأطفال في المدارس والحضانات واستدعت بعض الحالات الدخول إلى المستشفيات نتيجة الحرارة المرتفعة التي تُصيب المريض.

وتشمل عوارض الأنفلونزا: حرارة مرتفعة، آلام في الجسم والعضلات، صداع، ألم في الحنجرة، سيلان أو احتقان في الأنف، وقد تترافق أحيانا مع إسهال وتقيؤ.

مرجع طبي يوضح عبر "لبنان 24" ان "الانتشار السريع للانفلونزا الموسمية حاليا هو نتيجة التخلي عن الكمامة بشكل نهائي بسبب انخفاض أعداد المصابين بكورونا وعودة الحياة إلى طبيعتها والتخالط اجتماعيا، كما انه في فصل الشتاء تتكاثر الفيروسات التنفسية بشكل كبير".

وحذر من ان "الانفلونزا المنتشر هو من الأشد على الصحة ويتسبب بالتهابات خطيرة في الرّئتين"، داعيا إلى الانتباه الاطفال الرضع وكبار السن والمصابين بامراض مستعصية.

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وشدد على ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية وأخذ اللقاح المخصص للإنفلوانزا للتقليل من حدة عوارضه. كما شدد على ضرورة أخذ لقاح كورونا مع توقعات بعودة ارتفاع الإصابات بقوة في فترة الشتاء ليس فقط في لبنان بل في العالم أجمع.