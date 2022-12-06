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لبنان

الطقس سيتحول.. منخفض جوي من اليونان إلى لبنان هذا ما سيحمله

Lebanon 24
06-12-2022 | 02:12
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أفاد الاب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية عبر صفحته على "فيسبوك" ان منخفضا جوّيا يسيطر على شمال اليونان وسوف تنحرف كتلُه الرطبة نحو سواحل لبنان وسوريا لتشكل حالة عدم استقرار بين بعد ظهر اليوم الثلاثاء ومساء الاربعاء تترافق مع تراجع بسيط بدرجات الحرارة.

 

طقس اليوم الثلاثاء سيكون غائما يتحوّل الى ممطر محلياً بعد الظهر وتشتد الامطار بين ساعات المساء ويوم الاربعاء مع عواصف رعدية بنسبة 40%.

 

ومن المنتظر ان تكون حصة الامطار كدرجة اولى للجنوب والساحل اللبناني والجبال الغربية ومن ثم البقاع.

 

من جهتها، توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يسيطر الطقس الخريفي على الحوض الشرقي للمتوسط حتى صباح اليوم الثلاثاء، حيث يتحول الى متقلب وماطر أحيانا بسبب تأثير كتل هوائية باردة نسبيا ومن ثم يعود الى الاستقرار يوم الخميس المقبل.

 

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