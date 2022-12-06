عناصر فوج الاطفاء في ⁧‫طرابلس‬⁩ يعتصمون امام مبنى اتحاد بلديات الفيحاء (صور)

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اقدام عناصر فوج الاطفاء في ⁧‫طرابلس‬⁩ على قطع الطريق أمام إتحاد بلديات الفيحاء إحتجاجا على عدم دفع رواتبهم ومستحقاتهم المادية.



Advertisement كما قاموا، باغلاق الباب الرئيسي لمبنى اتحاد بلديات الفيحاء ومنعوا الموظفين من الدخول الى مكاتبهم.