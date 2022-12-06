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لبنان

"الوطني الحر" مخروق.. ونصيحة عاجلة له

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
06-12-2022 | 02:45
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حاولت شخصيات مقرّبة من رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل "لملمة" مُجريات قضية انعقاد جلسة مجلس الوزراء، أمس الإثنين، من خلالِ ترويج الكلام التالي:
1- باسيل لا يضغط على أي وزير ولا يمنعه من المشاركة.
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2- الوزراء المقاطعون هم الذين قرروا المقاطعة من تلقاء أنفسهم.
3- هناك حلفاءٌ "خرقوا" الصفوف ويجب إعادة البحث في كل شيء معهم.
وإزاء هذا الكلام، قالت مصادر سياسيّة مقرّبة من حركة "أمل" و "الوطني الحر" لـ"لبنان24" إنّ ما يُروَّج له عبر مسؤولي "التيار" ليس إلا هروباً من مسؤولية التعطيل التي فعلها بعض الوزراء.
اضافت: "النصيحة التي يجب تقديمها لباسيل هي في عدم اتخاذ أي درب لتحدّي الآخرين لأنّ العواقب السياسية ستكون خطيرة وستنعكسُ على الواقع المُتدهور أصلاً".
ورداً عمّا يُحكى عن "خروقات" من الحلفاء للتيار، قالت المصادر: "الظاهر أن التخوين الذي يقوم به باسيل دائماً انتقل إلى الحلفاء، وحذار من هذا الأمر". 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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