هل ستنقطع الاتصالات قريباً؟

أكّدت مصادر ناشطة في قطاع الخليوي لـ"لبنان24" إنّ استمرارَ إضراب موظفي "ألفا" و "تاتش" قد يعيد سيناريو إمكانية انقطاع الإتصالات إلى الواجهة مُجدداً خصوصاً إذا حصلَت أعطالٌ تقنيّة غير محسوبة على الشبكات.
وأشارت المصادر إلى أنّ إضراب الموظفين التقنيين والمعنيين بالصيانة قد يكون له أثرٌ بالغ الأهمية على القطاع ككل، وبالتالي يجب تنشيط الإتصالات لتفادي السيناريوهات السيئة.
وختمت: "حتى الآن الأمور سليمة ولم يحصلُ أي طارئ أو انقطاعٍ يُذكر، ولكن لا يُمكن معرفة ما إذا كانت هناك أمورٌ خارجة عن السيطرة ستحصل لاحقاً".