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لبنان

هل ستنقطع الاتصالات قريباً؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
06-12-2022 | 03:15
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أكّدت مصادر ناشطة في قطاع الخليوي لـ"لبنان24" إنّ استمرارَ إضراب موظفي "ألفا" و "تاتش"  قد يعيد سيناريو إمكانية انقطاع الإتصالات إلى الواجهة مُجدداً خصوصاً إذا حصلَت أعطالٌ تقنيّة غير محسوبة على الشبكات.
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وأشارت المصادر إلى أنّ إضراب الموظفين التقنيين والمعنيين بالصيانة قد يكون له أثرٌ بالغ الأهمية على القطاع ككل، وبالتالي يجب تنشيط الإتصالات لتفادي السيناريوهات السيئة.
وختمت: "حتى الآن الأمور سليمة ولم يحصلُ أي طارئ أو انقطاعٍ يُذكر، ولكن لا يُمكن معرفة ما إذا كانت هناك أمورٌ خارجة عن السيطرة ستحصل لاحقاً".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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