هل ستنقطع الاتصالات قريباً؟

أكّدت مصادر ناشطة في قطاع الخليوي لـ"لبنان24" إنّ استمرارَ إضراب موظفي "ألفا" و "تاتش" قد يعيد سيناريو إمكانية انقطاع الإتصالات إلى الواجهة مُجدداً خصوصاً إذا حصلَت أعطالٌ تقنيّة غير محسوبة على الشبكات.

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وأشارت المصادر إلى أنّ إضراب الموظفين التقنيين والمعنيين بالصيانة قد يكون له أثرٌ بالغ الأهمية على القطاع ككل، وبالتالي يجب تنشيط الإتصالات لتفادي السيناريوهات السيئة.

وختمت: "حتى الآن الأمور سليمة ولم يحصلُ أي طارئ أو انقطاعٍ يُذكر، ولكن لا يُمكن معرفة ما إذا كانت هناك أمورٌ خارجة عن السيطرة ستحصل لاحقاً".