خبرٌ مهمّ جداً عن سعر الدواء.. هذا ما عليكم معرفته!

أكّد نقيب الصيادلة جو سلوم أن "الحملة التي تقوم بها النقابة على الصيدليات للكشف على الأدوية، تحمي المريض بالدرجة الأولى والصيدلي في المرحلة الثانية"، مشيراً إلى أن "هناك لجنة فنيّة في وزارة الصحة دورها تسجيل الدواء الذي يدخلُ إلى لبنان والتأكّد من نوعيته وشروطه ومن ثمّ متابعته وتسعيره من قبل اللجنة"، وأضاف: "المصنع يقوم بتسجيل الدواء في وزارة الصحّة ومن ثم يعملُ على تسويقه".

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وفي حديثٍ عبر إذاعة "صوت لبنان 100.5"، أوضح سلّوم أن "الدواء لن يتأثر بالدّولار الجمركي بل بمؤشر الدواء"، وأضاف: "على الصيدليّ الالتزام بالمؤشر الصادر عن وزارة الصحة والأدوية المزوّرة موجودة خارج نطاق الصيدليات، لكنه في ظل عدم وجود مختبر مركزي فإنه من الصعب كشف نوعية الدواء".