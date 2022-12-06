Advertisement

لبنان

خبرٌ مهمّ جداً عن سعر الدواء.. هذا ما عليكم معرفته!

Lebanon 24
06-12-2022 | 02:46
A-
A+
Doc-P-1017415-638059169483394740.jpeg
Doc-P-1017415-638059169483394740.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكّد نقيب الصيادلة جو سلوم أن "الحملة التي تقوم بها النقابة على الصيدليات للكشف على الأدوية، تحمي المريض بالدرجة الأولى والصيدلي في المرحلة الثانية"، مشيراً إلى أن "هناك لجنة فنيّة في وزارة الصحة دورها تسجيل الدواء الذي يدخلُ إلى لبنان والتأكّد من نوعيته وشروطه ومن ثمّ متابعته وتسعيره من قبل اللجنة"، وأضاف: "المصنع يقوم بتسجيل الدواء في وزارة الصحّة ومن ثم يعملُ على تسويقه". 
Advertisement
وفي حديثٍ عبر إذاعة "صوت لبنان 100.5"، أوضح سلّوم أن "الدواء لن يتأثر بالدّولار الجمركي بل بمؤشر الدواء"، وأضاف: "على الصيدليّ الالتزام بالمؤشر الصادر عن وزارة الصحة والأدوية المزوّرة موجودة خارج نطاق الصيدليات، لكنه في ظل عدم وجود مختبر مركزي فإنه من الصعب كشف نوعية الدواء". 
 
 

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2022-12-06
08:20 | 2022-12-06
08:12 | 2022-12-06
07:43 | 2022-12-06
07:41 | 2022-12-06
07:31 | 2022-12-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website