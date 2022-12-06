Advertisement

لبنان

بقرادونيان: "الطاشناق" مكوّن أساسي في الحكومة وقرارنا كان مقاطعة آخر جلسة

Lebanon 24
06-12-2022 | 04:31
A-
A+

Doc-P-1017434-638059232589407242.jpg
Doc-P-1017434-638059232589407242.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالَ الأمين العام لـ"حزب الطاشناق" النائب هاغوب بقرادونيان أنّ "قرار الحزب كان عدم المشاركة في جلسة الحكومة التي عُقدت يوم أمس الإثنين"، موضحاً أن "وزير الصناعة جورج بوشكيان كان يُفترض أن يلتزم بمقاطعة الجلسة ولكنه لأسباب خاصة لم يقُم بذلك". 
Advertisement
وفي حديثٍ له عبر قناة "الجديد"، اليوم الثلاثاء، أوضحَ بقرادونيان أنّ "بوشكيان ليس حزبياً وهو عضو في كتلة نواب الأرمن ونحن لن نمرّ مرور الكرام حول موضوع المشاركة بالجلسة"، وأضاف: "ما حصل سابقة ولا يمكننا السكوت عليها". 
وأضاف: "حزب الطاشناق مكوّن أساسي بالحكومة ولسنا في جيب أحد ونرفض أن نكون كذلك". 










تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2022-12-06
08:20 | 2022-12-06
08:12 | 2022-12-06
07:43 | 2022-12-06
07:41 | 2022-12-06
07:31 | 2022-12-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website