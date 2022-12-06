بقرادونيان: "الطاشناق" مكوّن أساسي في الحكومة وقرارنا كان مقاطعة آخر جلسة

قالَ الأمين العام لـ"حزب الطاشناق" النائب هاغوب بقرادونيان أنّ "قرار الحزب كان عدم المشاركة في جلسة الحكومة التي عُقدت يوم أمس الإثنين"، موضحاً أن "وزير الصناعة جورج بوشكيان كان يُفترض أن يلتزم بمقاطعة الجلسة ولكنه لأسباب خاصة لم يقُم بذلك".

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وفي حديثٍ له عبر قناة "الجديد"، اليوم الثلاثاء، أوضحَ بقرادونيان أنّ "بوشكيان ليس حزبياً وهو عضو في كتلة نواب الأرمن ونحن لن نمرّ مرور الكرام حول موضوع المشاركة بالجلسة"، وأضاف: "ما حصل سابقة ولا يمكننا السكوت عليها".

وأضاف: "حزب الطاشناق مكوّن أساسي بالحكومة ولسنا في جيب أحد ونرفض أن نكون كذلك".



















