جنبلاط عرض المستجدات السياسية مع سفيري مصر وبلغاريا



استقبل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط مساء الاثنين، في كليمنصو، السفير المصري في لبنان الدكتور ياسر علوي، وجرى خلال اللقاء البحث في آخر المستجدات السياسية في لبنان والمنطقة.



كما استقبل جنبلاط السفير المجري في لبنان فيرنز تشيلاغ، حيث تمّ البحث في الأوضاع السياسية.

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