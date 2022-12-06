الأصوات تُسمع إلى الخارج... ماذا يحصل داخل قاعة الهيئة العامة لمجلس النواب؟

أفادت الـ"ال بي سي" أنّ نقاشات حامية تُسمع أصواتها إلى الخارج من داخل قاعة الهيئة العامة خلال إستماع لجنة المال والموازنة لوزير المال يوسف الخليل بخصوص الضرائب الجديدة.

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