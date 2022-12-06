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لبنان

الأصوات تُسمع إلى الخارج... ماذا يحصل داخل قاعة الهيئة العامة لمجلس النواب؟

Lebanon 24
06-12-2022 | 05:21
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أفادت الـ"ال بي سي" أنّ نقاشات حامية تُسمع أصواتها إلى الخارج من داخل قاعة الهيئة العامة خلال إستماع لجنة المال والموازنة لوزير المال يوسف الخليل بخصوص الضرائب الجديدة.
 
 
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