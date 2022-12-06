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لبنان

الخطيب استقبل السفير البريطاني: الإصلاحات تبدأ بتطبيق بنود "الطائف"

Lebanon 24
06-12-2022 | 05:26
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استقبل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب، سفير بريطانيا في لبنان هاميش كاول في زيارة تعارفية. 

وتمنى الشيخ الخطيب للسفير كاول التوفيق في مهامه الجديدة، وتم التباحث في سبل تعزيز العلاقات الثنائية لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين، وتم التداول في الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة.
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وأكد الخطيب "أن مساهمة الدول الأوروبية وخاصة المملكة المتحدة في إعادة النازحين السوريين الى سوريا واللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم وأرضهم في فلسطين تخفف من حدة الازمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان"، مؤكدا "أن عدم الاستقرار في المنطقة مرده الى الكيان الصهيوني المسؤول عن معظم أزماتها، وفيما يواصل عدوانه على فلسطين وسوريا ولبنان، فان معظم دول العالم تتغاضى عن غطرسته ضد الفلسطينيين واستيطانه لارضهم وانتهاكه لسيادة لبنان وسوريا".
 
وشدد الشيخ الخطيب على "انفتاح لبنان على كل الدول الصديقة والشقيقة التي تريد مساعدته للخروج من الازمة الخطيرة التي تحتم الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة تتفرغ للجم الانهيار الاقتصادي وحل الأزمة المعيشية"، مشيرا الى "ان الإصلاحات السياسية تبدأ بتطبيق بنود اتفاق الطائف وتشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية وإقرار قانون انتخابي خارج القيد الطائفي وتشكيل مجلس شيوخ".
المصدر: الوكالة الوطنية
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