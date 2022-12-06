المكاري عرض للأوضاع مع سفير رومانيا

استقبل وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري في مكتبه بالوزارة، سفير رومانيا رادو كاتالان مارداري و عرض معه لاخر التطورات في لبنان والمنطقة

كما تم البحث في سبل تفعيل العلاقات الثنائية بين البلدين.