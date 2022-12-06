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لبنان

المكاري عرض للأوضاع مع سفير رومانيا

Lebanon 24
06-12-2022 | 05:30
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 استقبل وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري في مكتبه بالوزارة، سفير رومانيا رادو كاتالان مارداري و عرض معه لاخر التطورات في لبنان والمنطقة
 
كما تم البحث في سبل تفعيل العلاقات الثنائية بين البلدين.
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المصدر: الوكالة الوطنية
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