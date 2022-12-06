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لبنان

جنبلاط يتقدّم بدعوى أمام النيابة العامة التمييزية ضدّ القاضية غادة عون

Lebanon 24
06-12-2022 | 05:34
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قدّم المحامي نشأت الحسنية بوكالته عن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، أمام النيابة العامة التمييزية، بدعوى ضد النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون على خلفية ما سبق ونشرته على حسابها الخاص عبر "تويتر" عن قيام مصارف سويسرية بتجميد حسابات مصرفية لشخصيات سياسية لبنانية مستندة في ذلك الى خبر مزعوم منسوب الى وكالة "ويكيليكس". 
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وكون هذا الخبر غير صحيح وفيه تشهير وقدح وذم من خلال نشر أخبار كاذبة، أحال النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات الشكوى، مرفقة بادعائه ضد القاضية عون، الى الهيئة العامة لمحكمة التمييز، تبعاً للشكوى التي سبق وتقدم بها رئيس المجلس النيابي نبيه بري واخرين، وقد تسلّم رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود الشكوى مع الادعاء لاتخاذ الاجراءات القانونية والسير بها.

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