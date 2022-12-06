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لبنان

حادث سير في النبطية بسبب الامطار

Lebanon 24
06-12-2022 | 06:48
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اصطدمت سيارتين في النبطية، قرب السرايا الحكومية، بسبب تساقط الامطار.
 
هذا وغطى الضباب المرتفعات في اقليم التفاح وعلى طريق مرجعيون - النبطية عند الخردلي. 
 
 
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