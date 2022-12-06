بيان لنقابة المستشفيات في لبنان... ماذا جاء فيه؟

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صدر عن نقابة المستشفيات في لبنان البيان التالي:ان نقابة المستشفيات تشكر دولة رئيس مجلس الوزراء السيد نجيب ميقاتي ومعالي وزير الصحة الدكتور فراس ابيض وجميع الوزراء الذين حضروا جلسة الاثنين الواقع في 5/12/2022 ورئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور بلال عبدالله على اقرار المرسوم الرامي الى توزيع الاعتمادات المخصصة للمعالجة في المؤسسات العامة والخاصة على نفقة وزارة الصحة العامة وسائر المراسيم المتعلقة بالامور الصحية.كما تؤكد النقابة انه لولا هذه المراسيم فان عدداً كبيراً من المرضى كانوا مهددين بعدم تلقي العلاجات اللازمة وبالتالي يتعرضون للموت.كما ان النقابة تأمل الان بان يسير موضوع تسديد مستحقات المستشفيات وفق هذا المرسوم سيره الطبيعي كي تؤمن لها الاموال اللازمة للاستمرار في عملها.وكذلك تتمنى ان تبقى الامور الصحية بمنأى عن السجالات السياسية وان يدعم جميع المسؤولين كل الخطوات الآيلة لتأمين الطبابة للناس كافة.