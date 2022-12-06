بسبب لبنان: هذا ما ستشهده اسرائيل خلال ساعات.. فما علاقة هوكشتاين؟

كشف موقع "ice" الإسرائيليّ في تقرير جديد له أنّ الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحريّة بين لبنان وإسرائيل آموس هوكشتاين سيتم تكريمه خلال مؤتمرٍ للطاقة انطلقت أعماله أعماله أمس الإثنين في تل أبيب، ويستمر حتى نهاية اليوم الثلاثاء.

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وبحسب التقرير الذي ترجمه "لبنان24"، فإنّ تكريم هوكشتاين يأتي لمساهمتهِ في إبرام اتفاقية الترسيم بين لبنان وإسرائيل، إلى جانب مُساهمته طويلة الأمد في تعزيزِ أمن الطاقة في "إسرائيل".

وفي كلمةٍ لها خلال المُؤتمر، تحدّثت وزيرة الطّاقة الإسرائيليّة كارين الحرار عن أزمات الطاقة في العالم، متحدثة عن أنّ تل أبيب تسعى إلى تطوير دورها على صعيد قطاع الطاقة لتصبح رائدة فيه.

واعتبرت الحرار أن توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل يُشكل مَكسباً للبلدين، مشيرة إلى أنه سيتم تقاسم الغاز بين الطرفين، وأضافت: "إنّ وزارة الطّاقة مهمة للغاية وقادرة على النهوض بإسرائيل على المستوى الدبلوماسي وأيضاً على صعيد المستوى الجيوسياسي".