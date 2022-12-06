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لبنان

أوضاع البلديات والمختارين وأزمة الطوابع بين الخليل وطليس

Lebanon 24
06-12-2022 | 07:43
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استقبل وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال الدكتور يوسف الخليل مسؤول الشؤون البلدية والاختيارية المركزي في حركة "أمل" بسام طليس وبحث معه في أوضاع البلديات والمختارين في لبنان.
 
بعد اللقاء، قال طليس : "اللقاء مع معالي الوزير، يأتي بناء لتوجيهات دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري لبحث ملف البلديات والمختارين، سيما ما يتعلق بأموال الصندوق البلدي المستقل وأموال الخلوي ومساهمة الدولة من احتياطي موازنة 2022 لتغطية نفقات رواتب الموظفين والعمال في البلديات، بخاصة وان قرارات الحكومة وقانون الموازنة اضاف اعباء اضافية على البلديات لا قدرة لتغطيتها نتيجة الظروف الاقتصادية والمالية التي تمر بها والاعباء المتراكمة عليها من معالجة النفايات والمحروقات والصيانة والطبابة والنزوح وغيرها".
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أضاف: "كما بحثنا أزمة الطوابع لدى المختارين الذين يعانون للحصول عليها لخدمة المواطنين والتي وضعت مختاري لبنان في موقع حرج تجاه المواطنين واحتكار أصحاب الرخص للطوابع وبيعها في السوق السوداء".
 
وختم طليس: "كان الوزير الخليل متجاوبا لجهة معالجة المواضيع المطروحة وايجاد الآليات التي تمكن البلديات والمختارين من القيام بواجباتهم".
المصدر: الوكالة الوطنية
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