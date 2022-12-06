سفير مصر وشقير ناقشا سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين

استقبل سفير جمهورية مصر العربية في لبنان ياسر علوي، رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، حيث تم استعراض آخر التطورات ومناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر ولبنان.

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