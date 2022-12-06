Advertisement

لبنان

سفير مصر وشقير ناقشا سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين

Lebanon 24
06-12-2022 | 08:20
A-
A+
Doc-P-1017512-638059368536856896.png
Doc-P-1017512-638059368536856896.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 استقبل سفير جمهورية مصر العربية في لبنان ياسر علوي، رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، حيث تم استعراض آخر التطورات ومناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر ولبنان.
Advertisement
المصدر: الوكالة الوطنية
مواضيع ذات صلة
بيانٌ جديد من مصرف لبنان بشأن "صيرفة".. ماذا أعلن اليوم؟
lebanon 24
06/12/2022 20:37:18 Lebanon 24 Lebanon 24
انتظروا.. هذا ما سيفعله مصرف لبنان اليوم
lebanon 24
06/12/2022 20:37:18 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الإعلام بعد جلسة مجلس الوزراء: الموافقة على الطلب من مصرف لبنان تسديد مبلغ 35 مليون دولار لشراء الأدوية وحليب الأطفال
lebanon 24
06/12/2022 20:37:18 Lebanon 24 Lebanon 24
كلامٌ عن تعميم لمصرف لبنان اليوم بشأن الدولار.. ماذا كُشف عنه؟
lebanon 24
06/12/2022 20:37:18 Lebanon 24 Lebanon 24

مصر

لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:30 | 2022-12-06
13:23 | 2022-12-06
13:10 | 2022-12-06
12:57 | 2022-12-06
12:14 | 2022-12-06
12:04 | 2022-12-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website