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لبنان

تأجيل جلسة يوم غد التي كانت مخصصة لمناقشة الادعاء بملف الاتصالات

Lebanon 24
06-12-2022 | 08:43
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تمّ تأجيل جلسة يوم غد الاربعاء التي كانت مخصصة لمناقشة الادعاء بملف الاتصالات، بعدما تمنت هيئة مكتب المجلس النيابي على الرئيس نبيه بري ذلك، إفساحاً في المجال لمشاركة غالبية الهيئة العامة.
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