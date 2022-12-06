تأجيل جلسة يوم غد التي كانت مخصصة لمناقشة الادعاء بملف الاتصالات

تمّ تأجيل جلسة يوم غد الاربعاء التي كانت مخصصة لمناقشة الادعاء بملف الاتصالات، بعدما تمنت هيئة مكتب المجلس النيابي على الرئيس نبيه بري ذلك، إفساحاً في المجال لمشاركة غالبية الهيئة العامة.

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