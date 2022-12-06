"حقهم ان ننصفهم"... من قصد مولوي بكلامه؟

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تفقد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي اليوم، يرافقه المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار، قائد معهد قوى الامن الداخلي العميد الركن معين شحادة ورئيس اللجنة الاساسية المشتركة لإجراء المباراة المحصورة للمتطوعين في الدفاع المدني العقيد علي سكينة، سير الاختبارات التي تجرى للمتطوعين في الدفاع المدني الذين قبلت طلباتهم للإشتراك في المباراة المحصورة، في معهد قوى الأمن الداخلي - عرمون.وقال الوزير مولوي: "جئنا الى معهد قوى الامن لتفقد سير الامتحانات للمتطوعين، ولنؤكد انجاز هذا الملف".أضاف:"نحن استقبلنا المتطوعين بواسطة اللجنة المشكلة من ضباط في قوى الامن متخصصين. واليوم تجرى الامتحانات الصحية والرياضية وبعدها الامتحانات العملية وسنأخذ في الاعتبار المعايير، اي كل الظروف التي تعرض لها عنصر الدفاع المدني في مسيرته وكما وعدنا سنبقى على الوعد".وتابع: "من حق هؤلاء الابطال الذين ضحوا ان نطبق القانون وننصفهم، بحيث سنأخذ في الاعتبار العمر وفحص الرياضة واصابات الخدمة واختلاف المعايير بين الكبار والصغار".