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لبنان
قائد الجيش بحث مع سفير الاتحاد الاوروبي في سبل دعم المؤسسة العسكرية
Lebanon 24
06-12-2022
|
09:37
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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، سفير الاتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف مع وفد مرافق، وتناول البحث سبل دعم الجيش في ظل التحديات التي يواجهها لحفظ الأمن والاستقرار في البلاد.
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المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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