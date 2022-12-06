Advertisement

لبنان

هذا أوّل تعليق من مصادر "حزب الله" على هجوم باسيل

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
06-12-2022 | 10:09
A-
A+
Doc-P-1017548-638059435076149355.jpg
Doc-P-1017548-638059435076149355.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شنّ رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل هجوماً واضح المعالم على حليفه "حزب الله"، مُتهماً إياه بنكث الوعود والاتفاق والضمانة نظراً لمشاركته في جلسة الوزراء التي عُقدت، أمس الإثنين، في السّراي الحكومي.
Advertisement
وفي أول تعليق لها على هذا الكلام، قالت مصادر مُقرّبة من "حزب الله" لـ"لبنان24": "لا تعليق على الآن ما قِيل، ومن الباكر الوقوف عند أيّ كلام، ومشاركة وزراء الحزب في الحكومة سببها شؤون الناس ولا أساس لمنطق التحدّي".
وتابعت: "الموقف الذي أدلاه الوزراء الذين يمثلون الثنائي الشيعي يوم أمس كافٍ ووافٍ لا أكثر ولا أقل".
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:30 | 2022-12-06
13:23 | 2022-12-06
13:10 | 2022-12-06
12:57 | 2022-12-06
12:14 | 2022-12-06
12:04 | 2022-12-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website