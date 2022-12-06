هذا أوّل تعليق من مصادر "حزب الله" على هجوم باسيل

شنّ رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل هجوماً واضح المعالم على حليفه "حزب الله"، مُتهماً إياه بنكث الوعود والاتفاق والضمانة نظراً لمشاركته في جلسة الوزراء التي عُقدت، أمس الإثنين، في السّراي الحكومي.

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وفي أول تعليق لها على هذا الكلام، قالت مصادر مُقرّبة من "حزب الله" لـ"لبنان24": "لا تعليق على الآن ما قِيل، ومن الباكر الوقوف عند أيّ كلام، ومشاركة وزراء الحزب في الحكومة سببها شؤون الناس ولا أساس لمنطق التحدّي".

وتابعت: "الموقف الذي أدلاه الوزراء الذين يمثلون الثنائي الشيعي يوم أمس كافٍ ووافٍ لا أكثر ولا أقل".