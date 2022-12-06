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لبنان

إنتشار كثيف للجيش وسماع إطلاق نار... ماذا يحصل في برج البراجنة؟

Lebanon 24
06-12-2022 | 10:41
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الجيش ينتشر بكثافة في برج البراجنة، حيث يقوم بمداهمات واسعة، فيما يُسمع صوت إطلاق نار في المنطقة.
 
 
 
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