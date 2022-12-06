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لبنان

بوصعب عرض للاستحقاقات الراهنة مع السفيرة الفرنسية

Lebanon 24
06-12-2022 | 10:52
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 استقبل نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في مكتبه بالمجلس اليوم سفيرة فرنسا في لبنان آن غريو، وتم التطرق الى الاستحقاقات الراهنة.
 
ثم استقبل بو صعب رئيس الجامعة الأنطونية الأب ميشال جلخ يرافقه ألامين العام للجامعة الأب زياد معتوق ونائب الرئيس جان العلم حيث تمّ تسليمه رسالة الأباتي مارون ابو جوده رئيس عام الرهبنة الأنطونية التي تدعوه للانضمام الى مجلس امناء الجامعة.
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واعرب الاب جلخ عن سروره ب"انضمام بو صعب الى مجلس امناء الجامعة لما له من خبرة واسعة في الحقل التربوي عامة والتعليم العالي بنوع خاص".
المصدر: الوكالة الوطنية
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