تحذير إلى السائقين... خففوا السرعة

طلبت غرقة "التحكم المروري" من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب تساقط الأمطار في بعض المناطق، والتي تُسبب انزلاقات وصدامات مرورية وحفاظا على السلامة العامة.

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