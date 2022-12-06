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لبنان

عثمان استقبل رئيس دائرة العمليات في مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة

Lebanon 24
06-12-2022 | 10:56
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 استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان في مكتبه بثكنة المقر العام ظهر اليوم، نائب المدير ورئيس دائرة العمليات في مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة DCAF، مارك داونز، على رأس وفد، في زيارة جرى خلالها البحث في تعزيز سبل التعاون بين الطرفين.
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