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لبنان
النائب العام البيئي يتابع تحقيقاته في دعوى مسلخ لحوم طرابلس
Lebanon 24
06-12-2022
|
12:04
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أعلن تحالف "متحدون" في بيان، أنه "وفق إشارة النائب العام البيئي في الشمال القاضي غسان باسيل، انتقل اليوم، عناصر مفرزة طرابلس القضائية إلى الموقع الذي يشاد عليه المسلخ لإجراء الكشف والتحقيقات اللازمة، وذلك بعد أن كان القاضي باسيل قد وجه كتابين بهذا الخصوص إلى المراجع المختصة: الأول إلى وزارة الصحة لتبيان النتائج الصحية لإقامة مسلخ لحوم محاذٍ لأكبر مكب نفايات في لبنان والمنطقة بعلو 45 متراً، والثاني إلى وزارة البيئة لتبيان الأثر البيئي ومدى تأثر السلامة العامة".
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ولفت التحالف إلى أنه تم "توثيق وجود مكان المسلخ على بعد بضعة أمتار من جبل النفايات، كما تم رصد دخول الأشخاص والمواد إلى المكب بلا حسيب أو رقيب وفق الإفادات الموثقة، رغم تعيين المدعى عليه أحمد قمر الدين حارساً قضائياً على المكب من قبل قضاء التحقيق والمسؤولية الجزائية المترتبة عليه، في معرض النظر في شكوى نفايات طرابلس".
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