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لبنان

إجراءٌ جديد يطالُ سحوبات الدولار.. إليكم ما قرّرته المصارف مؤخراً

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
06-12-2022 | 12:14
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فوجئ مُواطنون مؤخراً بمبادرة بعضِ المصارف إلى تخفيضِ حدود السحوبات المالية المُخصصة لهم شهرياً، وذلك من دون معرفة الأسباب.
وبحسب المعطيات، فقد تبيّن أن هناك شريحة واسعة من المواطنين اكتشفت هذا الأمر مطلع هذا الشهر علماً أن المبالغ الواردة إلى حساباتهم تفوقُ بكثير حدود السحب المُرتبطة بحساباتهم.
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وفي السّياق، قالت مصادر مصرفيّة وماليّة لـ"لبنان24" إنَّ أمر تخفيض السحوبات يعودُ لكلّ مصرف وقد يرتبطُ بـ"كوتا الدولار" الممنوحة لكلّ فرد، وأضافت: "في البداية، كان من المُفترض أن تُبادر المصارف إلى تعديل جدولة السحوبات مع زيادة الرواتب، لكنّ هذا الأمر لم يتم حتى الآن، وبالتالي فإن السيولة التي يجب منحها بالدولار للمواطنين لم تتوفر بعد حتى الآن وما زالت دفترية أي أنها ما زالت ضمن حسابات المواطنين ويمكن الاستفادة منها عبر شراء حاجياتهم من خلالها".
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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