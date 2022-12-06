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لبنان

بطريقة لافتة.. هكذا علّقت قناة "المنار" على كلام باسيل الأخير

Lebanon 24
06-12-2022 | 12:57
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تطرّقت مقدمة نشرة أخبار قناة "المنار"، مساء اليوم الثلاثاء، إلى مضمون المؤتمر الصحفي لرئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل الذي اتهم "حزب الله" من دون أن يسمّيه بنكث الوعود والضمانات عبر المشاركة بجلسة الحكومة التي عُقدت، أمس الإثنين، في السراي الحكومي.
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وجاء في مقدمّة "المنار": "عودٌ على بدءِ الجلسةِ الحكومية، حيثُ استفاضت المواقفُ البرتقالية. فجلسةُ مجلسِ الوزراءِ بالامسِ غيرُ شرعيةٍ وغيرُ ميثاقية ٍبحسَبِ رئيسِ التيارِ الوطني الحر جبران باسيل، بل هي اعدامٌ للدستورِ وضربةٌ قاتلةٌ للطائفِ كما قال.. فالموضوعُ لن يمر – اضافَ النائبُ باسيل، ووجودُنا الحرُّ أهمُّ من ايِّ تفاهم – بحسَبِ تعبيرِه..
وبعدَ الاستعانةِ بعباراتِ كسرِ الشراكةِ الوطنيةِ والسطوِ على صلاحياتِ رئاسةِ الجمهورية، وغيرِها من مصطلحاتِ اللغةِ السياسيةِ اليومية، كانت النتيجةُ البرتقالية: "مش ماشي الحال بالبلد هيك ، ولازم نبلش باللامركزية الموسعة"..
في الازمةِ المُتَّسِعَةِ طارت الجلسةُ النيابيةُ التي كانت مقررةً غداً، واِن كانَ العنوانُ مكافحةَ الفسادِ والادعاءَ في ملفِ قطاعِ الاتصالات".
 
 
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