بحقّ أصحاب مولدات.. ما الذي فعلته وزارة الاقتصاد؟

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صادر مراقبو مديرية حماية المستهلك في الجنوب، بتوجيهات من وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، وبمواكبة من جهاز أمن الدولة، 7 أطنان من البطاطا في جزين لمصلحة الجهاز بسبب مخالفة شروط التخزين، وقد تم تنظيم محضر ضبط بالمخالفة.وشملت دوريات حماية المستهلك مناطق في الجنوب والشمال وبيروت وجبل لبنان، فكانت الحصيلة كالتالي:6 محاضر بحق اصحاب المولدات لعدم الالتزام بالتسعيرة الرسمية للكيلواط.4 محاضر ضبط بمحطات محروقات لعدم الالتزام بالتسعيرة الرسمية للمحروقات.3 محاضر ضبط في الميني ماركت لعدم اعلان اسعار وبيع مواد غذائية منتهية الصلاحية من بينها بن مدعوم حيث صادر أمن الدولة البضاعة المضبوطة ليصار الى اخذ اشارة بتلفها.