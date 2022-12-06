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لبنان

بحقّ أصحاب مولدات.. ما الذي فعلته وزارة الاقتصاد؟

Lebanon 24
06-12-2022 | 13:10
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صادر مراقبو مديرية حماية المستهلك في الجنوب، بتوجيهات من وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، وبمواكبة من جهاز أمن الدولة، 7 أطنان من البطاطا في جزين لمصلحة الجهاز بسبب مخالفة شروط التخزين، وقد تم تنظيم محضر ضبط بالمخالفة. 
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وشملت دوريات حماية المستهلك مناطق في الجنوب والشمال وبيروت وجبل لبنان، فكانت الحصيلة كالتالي:

6 محاضر بحق اصحاب المولدات لعدم الالتزام بالتسعيرة الرسمية للكيلواط.

4 محاضر ضبط بمحطات محروقات لعدم الالتزام بالتسعيرة الرسمية للمحروقات.

3 محاضر ضبط في الميني ماركت لعدم اعلان اسعار وبيع مواد غذائية منتهية الصلاحية من بينها بن مدعوم حيث صادر أمن الدولة البضاعة المضبوطة ليصار الى اخذ اشارة بتلفها.
 
 
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