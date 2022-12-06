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لبنان

ميقاتي: مبروك لمنتخب المغرب تأهله للدور ربع النهائي في المونديال

Lebanon 24
06-12-2022 | 13:23
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قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عبر "تويتر": "نهنئ فريق المغرب بتأهله  للدور ربع النهائي من المونديال. مبروك وعقبال الفوز النهائي".
#منتخب_المغرب
#مونديال_قطر_2022
 
 
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