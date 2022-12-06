مُفاجأة عن تحويلات الدّولار إلى لبنان.. هذا ما كشفه "البنك الدولي"

أعلن البنك الدولي في أحدث موجز أصدره عن الهجرة والتنمية ونشره عبر موقعه الالكتروني، أنّ "التحويلات إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل قد زادت بنسبة 5% لتصل إلى 626 مليار دولار، وذلك على الرغم من التطورات المعاكسة التي شهدها عام 2022 على الصعيد العالمي"، كاشفاً أنّ "نسبة التحويلات المالية في لبنان بلغت 38% وهي تعتبر كبيرة نسبة ل إجمالي الناتج المحلي ".

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مع هذا، فقد أوضح تقرير البنك أن "هذه النسبة (5%) تقل بشكل حاد عن الزيادة المسجلة في عام 2021 والتي بلغت 10.2%". مع هذا، فقد أوضح تقرير البنك أن "هذه النسبة (5%) تقل بشكل حاد عن الزيادة المسجلة في عام 2021 والتي بلغت 10.2%".

وتُعد التحويلات مصدراً حيوياً لدخل الأسر المعيشية للبلدان منخفضة الدخل، كما أنها تخفف من حدة الفقر، وتحسن نواتج التغذية، وترتبط بزيادة وزن المواليد وارتفاع معدلات الالتحاق بالمدارس للأطفال في الأسر المحرومة.

وتظهر الدراسات أنّ التحويلات تساعد الأسر المستفيدة على بناء القدرة على الصمود في وجه الأزمات، على سبيل المثال من خلال تمويل تحسين ظروف السكن وتحمل الخسائر في أعقاب وقوع الكوارث.