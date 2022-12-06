Advertisement

لبنان

بعد ارتفاعه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟

Lebanon 24
06-12-2022 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1017610-638059571848445941.jpg
Doc-P-1017610-638059571848445941.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حافظ سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة مساء اليوم على تسعيرته، والتي تتراوح ما بين 41600 و41700 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
العقود الآجلة لخام برنت تنخفض 3.33 دولارا لتسجل عند التسوية 79.35 دولارا للبرميل
lebanon 24
07/12/2022 01:04:36 Lebanon 24 Lebanon 24
القمة السعودية الصينية.. اتفاقيات بقيمة 29 مليار دولار
lebanon 24
07/12/2022 01:04:36 Lebanon 24 Lebanon 24
العقود الآجلة لخام برنت تنخفض 3.33 دولارا لتسجل عند التسوية 79.35 دولارا للبرميل (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
07/12/2022 01:04:36 Lebanon 24 Lebanon 24
العقود الآجلة للنفط الأميركي تنخفض 2.68 دولار إلى 74.25 دولار للبرميل عند التسوية (العربية)
lebanon 24
07/12/2022 01:04:36 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

دولار

السزق الموازية

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:30 | 2022-12-06
16:55 | 2022-12-06
16:33 | 2022-12-06
16:26 | 2022-12-06
16:17 | 2022-12-06
16:16 | 2022-12-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website