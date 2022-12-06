وزير الثقافة: "مبروك للمغرب"

هنأ وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد وسام المرتضى المنتخب المغربي لفوزه على نظيره الإسباني في بطولة كأس العالم، اليوم الثلاثاء.

وفي تغريدةٍ له عبر "تويتر"، قال المرتضى: " الماتادور هو ‎المغرب.. البطل هو المغرب.... العربي هو المغرب... الإنجاز هو المغرب.... أما السر فهو بركة علم ‎فلسطين. مبروووووك يا ‎المغرب.... مبرووووك يا الأبطال.... مبروووك يا اصحاب العزيمة الفولاذية... والله افرحتم قلبنا.... والله أثلجتم قلبنا... الى الأمام Allez Maroc".