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لبنان

وزير الثقافة: "مبروك للمغرب"

Lebanon 24
06-12-2022 | 14:15
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هنأ وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد وسام المرتضى المنتخب المغربي لفوزه على نظيره الإسباني في بطولة كأس العالم، اليوم الثلاثاء.
وفي تغريدةٍ له عبر "تويتر"، قال المرتضى: "الماتادور هو ‎المغرب.. البطل هو المغرب.... العربي هو المغرب... الإنجاز هو المغرب.... أما السر فهو بركة علم ‎فلسطين. مبروووووك يا ‎المغرب.... مبرووووك يا الأبطال.... مبروووك يا اصحاب العزيمة الفولاذية... والله افرحتم قلبنا.... والله أثلجتم قلبنا... الى الأمام Allez Maroc".
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