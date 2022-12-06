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لبنان

خبرٌ عن "الغاز" في لبنان.. ما الجديد؟

Lebanon 24
06-12-2022 | 14:28
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استقبل وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام، اليوم، في مكتبه في الوزارة، رئيس نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز ومستلزماته في لبنان فريد زينون يرافقه امين سر النقابة جان كيروز، في حضور المدير العام للوزارة محمد ابو حيدر.
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وجرى خلال اللقاء البحث في شؤون وشجون قطاع الغاز والتوزيع، وبعد ذلك قال زينون في تصريح: "تداولنا بمساعي وزير الاقتصاد مع وزير الطاقة بالنسبة لاصدار جدول تركيب الاسعار في توقيت أبكر من الحاصل، وأكد سلام على ان هذه المشكلة باتجاه الحل ومعالجتها تتطلب توفير فريق عمل قادر على اصدار جدول تركيب الاسعار بالسرعة المطلوبة بما يصون مصلحة المستهلك على مستويي السعر وعلى توفر قوارير الغاز في الاسواق ولعدم خلق سوق سوداء، وبما يؤمن تفادي أي خسائر قد تلحق بالموزعين".
أضاف: "كما بحثنا موضوع مكافحة الغش في بعض شركات التعبئة التي تبيع قوارير غاز زنة 10 كيلوغرامات، وقد أكد سلام لزوم مكافحة هذه الظاهرة ووعد بتكليف مراقبين لملاحقة المخالفين وتحويلهم الى القضاء المختص". 

وأبدى زينون ارتياحه "لقرارات وزير الاقتصاد الهادفة الى حماية المستهلك والمساعدة في تنظيم  جدول تركيب الاسعار".
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