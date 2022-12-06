آخر تصريح للواء إبراهيم.. كيف علّق على مسألة تمديد ولايته في منصبه؟

أكّد المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم أنّ الأخبار التي تتحدث عن اعتقال السلطات السّورية لنازحين سوريين عادوا إلى بلادهم من لبنان طوعياً، هي غير موثقة ولا أدلّة عليها.

وفي حديثٍ عبر قناة "الجديد"، اليوم الثلاثاء، أشار إبراهيم إلى أنّه تمت الدعوة لتقديم أي معلومات شبيهة بتلك المنتشرة، أو إيداع الأمن العام بأسماء الأشخاص الذين قيل أنهم تم اعتقالهم ليُصار إلى مراجع السلطات السوريّة بذلك.

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وشدّد إبراهيم على أن ملف إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم سيبقى مستمراً، موضحاً أن "منظمة الـUNHCR أشرفت على عودة الدفعة الأخيرة من النازحين"، وأضاف: "لقد تحدث ممثلون عن المنظمة في البقاع عن ملف إعادة النازحين واستمراريته، وهذا الأمر يُثبت ما نقوله اليوم ويوثق ما نعمل عليه".

وتابع: "مستمرّون بحملات إعادة النازحين وقد أصبحَ هذا الأمر مصلحة وطنيّة عليا ولن نتوانى عن القيام بأي واجبٍ يخدم لبنان".

وعمّا إذا كان ينتظرُ قرار تمديد ولايته في منصبه الحالي، أجاب إبراهيم قائلاً: "لا أنتظر القرار، ويجب توجيه السؤال إلى الأطراف التي ستتخذه".