17
o
بيروت
16
o
طرابلس
3
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
12
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
3
o
بشري
17
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
هل انتهى إضراب موظفي "ألفا" و "تاتش"؟
Lebanon 24
06-12-2022
|
14:58
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصدرت نقابة العاملين في شركتي الخليوي "ألفا" و "تاتش" بياناً، اليوم الثلاثاء، أعلنت فيه استمرار الإضراب عن العمل يوم غدٍ الأربعاء.
وقالت النقابة في بيانها: "تحية لكل الزملاء على وقوفهم وقفة عز خلف النقابة وخاصة موظفي تاتش وتصديهم لكل الضغوط والتهويل. إن النقابة تشكركم على ثقتكم الكببرة وستستمر بالعمل والنضال لتحقيق المطالب المحقة ولن يكون هناك تراجع الا بتحقيقها".
Advertisement
وأضافت: "إننا مستمرون بتحركنا بالتوقف عن العمل يوم غد الأربعاء والحضور الى مراكز العمل. إنّ
النقابة تؤكد مجدداً أن يدها ممدودة الى كل الخييرين والساعين لإيجاد الحلول والاليات التي تضمن دفع المستحقات، وهي منفتحة على الحوار الهادف والبناء".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"حزب الله" اتخذَ القرار.. هكذا قرّر التعاطي مع باسيل!
Lebanon 24
"حزب الله" اتخذَ القرار.. هكذا قرّر التعاطي مع باسيل!
03:00 | 2022-12-06
06/12/2022 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إجراءٌ جديد يطالُ سحوبات الدولار.. إليكم ما قرّرته المصارف مؤخراً
Lebanon 24
إجراءٌ جديد يطالُ سحوبات الدولار.. إليكم ما قرّرته المصارف مؤخراً
12:14 | 2022-12-06
06/12/2022 12:14:05
Lebanon 24
Lebanon 24
"غير محترمين"... مطالبة باستبعاد البرازيل من "مونديال قطر" فما السبب؟ (فيديو)
Lebanon 24
"غير محترمين"... مطالبة باستبعاد البرازيل من "مونديال قطر" فما السبب؟ (فيديو)
05:37 | 2022-12-06
06/12/2022 05:37:21
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مرعب.. اللحظات الأخيرة لاحتراق ابنة الـ 22 عاماً ومرافقها الطيار
Lebanon 24
فيديو مرعب.. اللحظات الأخيرة لاحتراق ابنة الـ 22 عاماً ومرافقها الطيار
04:46 | 2022-12-06
06/12/2022 04:46:31
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مروّعة... قُتلا في وسط الطريق رمياً بالرصاص!
Lebanon 24
جريمة مروّعة... قُتلا في وسط الطريق رمياً بالرصاص!
10:31 | 2022-12-06
06/12/2022 10:31:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
17:30 | 2022-12-06
إحصاءات البنك الدولي
16:55 | 2022-12-06
مقدمات النشرات المسائيّة
16:33 | 2022-12-06
مرشّح رئاسي مرتاح
16:26 | 2022-12-06
رسالة ناريّة من الراعي إلى السياسيين في لبنان.. ماذا قال؟
16:17 | 2022-12-06
قرارٌ من حزب "الطاشناق" بحقّ النائب جورج بوشيكيان.. ماذا فيه؟
16:16 | 2022-12-06
هل من إصابات جديدة بـ"كورونا" و "الكوليرا" اليوم في لبنان؟
فيديو
فيديو مرعب.. اللحظات الأخيرة لاحتراق ابنة الـ 22 عاماً ومرافقها الطيار
Lebanon 24
فيديو مرعب.. اللحظات الأخيرة لاحتراق ابنة الـ 22 عاماً ومرافقها الطيار
04:46 | 2022-12-06
07/12/2022 01:05:09
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: أقومُ بواجبي كاملاً في ما يتعلق بالدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء
Lebanon 24
ميقاتي: أقومُ بواجبي كاملاً في ما يتعلق بالدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء
05:13 | 2022-12-03
07/12/2022 01:05:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد علاقتها بعادل كرم رولا شامية تُفجر مفاجأة: جمعتني علاقة عاطفية بجورج الراسي (فيديو)
Lebanon 24
بعد علاقتها بعادل كرم رولا شامية تُفجر مفاجأة: جمعتني علاقة عاطفية بجورج الراسي (فيديو)
03:20 | 2022-12-03
07/12/2022 01:05:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact