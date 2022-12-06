هل انتهى إضراب موظفي "ألفا" و "تاتش"؟

أصدرت نقابة العاملين في شركتي الخليوي "ألفا" و "تاتش" بياناً، اليوم الثلاثاء، أعلنت فيه استمرار الإضراب عن العمل يوم غدٍ الأربعاء.

وقالت النقابة في بيانها: "تحية لكل الزملاء على وقوفهم وقفة عز خلف النقابة وخاصة موظفي تاتش وتصديهم لكل الضغوط والتهويل. إن النقابة تشكركم على ثقتكم الكببرة وستستمر بالعمل والنضال لتحقيق المطالب المحقة ولن يكون هناك تراجع الا بتحقيقها".

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