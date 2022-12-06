Advertisement

لبنان

هل انتهى إضراب موظفي "ألفا" و "تاتش"؟

Lebanon 24
06-12-2022 | 14:58
A-
A+
Doc-P-1017628-638059609595331630.png
Doc-P-1017628-638059609595331630.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصدرت نقابة العاملين في شركتي الخليوي "ألفا" و "تاتش" بياناً، اليوم الثلاثاء، أعلنت فيه استمرار الإضراب عن العمل يوم غدٍ الأربعاء.
وقالت النقابة في بيانها: "تحية لكل الزملاء على وقوفهم وقفة عز خلف النقابة وخاصة موظفي تاتش وتصديهم لكل الضغوط والتهويل. إن النقابة تشكركم على ثقتكم الكببرة وستستمر بالعمل والنضال لتحقيق المطالب المحقة ولن يكون هناك تراجع الا بتحقيقها".
Advertisement
وأضافت: "إننا مستمرون بتحركنا بالتوقف عن العمل يوم غد الأربعاء والحضور الى مراكز العمل. إنّ النقابة تؤكد مجدداً أن يدها ممدودة الى كل الخييرين والساعين لإيجاد الحلول والاليات التي تضمن دفع المستحقات، وهي منفتحة على الحوار الهادف والبناء".
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:30 | 2022-12-06
16:55 | 2022-12-06
16:33 | 2022-12-06
16:26 | 2022-12-06
16:17 | 2022-12-06
16:16 | 2022-12-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website