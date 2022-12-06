أعلنت وزارة الصحة العامة، مساء اليوم تسجيل اصابة جديدة بوباء "الكوليرا"، مشيرة إلى أنّ العدد التراكمي للحالات المثبتة ارتفع إلى 653.

وأشارت الوزارة إلى أنه تسجيل حالة وفاة واحدة بالوباء رفعت العدد التراكمي للوفيات الى 23.

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