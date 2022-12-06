حسب إحصاءات البنك الدولي، فالتحويلات بالعملات الصعبة من الخارج الى لبنان بلغت 6٫06 مليارات دولار في العام الماضي، على ان ترتفع الى 6.3 مليارات دولار في العام الحالي، والسؤال أين صرفت وكيف، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

Advertisement