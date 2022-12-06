جنبلاط يدّعي على القاضية عون... وعويدات يُحيلها بادعاء لعبود

كتب روجيه شاهين في" الديار": على خلفية نشرها تغريدة كاذبة منقولة عن «ويكيلكس»، بطلب من المحامي المستشار للوزير جبران باسيل، كما قيل يومها في اروقة العدلية ومكاتبها، والذي يتواجد في الغرف السوداء داخل التيار البرتقالي لفبركة الأخبار بحق اخصام تياره، وكان آخرها التغريدة للقاضية عون والتي تقول فيها ان بعض المسؤولين السياسيين تم تجميد اموالهم، وهي بمليارات الدولارات في مصارف سويسرية، وقد طالت التغريدة عددا كبيرا من الشخصيات السياسية ومنهم الرئيس نبيه بري الذي ادعى عليها بواسطة محاميه الدكتور علي رحال إمام النيابة العامة التمييزية، وتم الادعاء عليها واحالتها لرئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود.

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وكانت السيدة مريم سكاف ادعت ايضا على القاضية عون، وبالامس ادعى الوزير وليد جنبلاط، بواسطة وكيله القانوني المحامي نشأت الحسنية، على القاضية غادة عون بنفس الجرم والمواد القانونية، ليتم الادعاء عليها من قبل النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات ويحيلها الى رئيس مجلس القضاء الاعلى بصفته رئيس الهيئة العامة لمحكمة التمييز والمرجع الصالح.

ومن المتوقع، ان يتم قريبًا تعيين قاضي تحقيق بنفس درجة القاضية عون للتحقيق معها بكل افعالها وتصرفاتها، وتوقع مصدر قضائي رفيع ان يتم فصلها من القضاء، نتيجة تصرفاتها المنحازة لطرف سياسي، وتواجدها في الغرف السوداء لتيار رئيسه عليه عقوبات.