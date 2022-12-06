اجتماع الحكومة: انتفاء الحاجة إلى رئيس للجمهورية؟

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كتبت هيام قصيفي في" الاخبار":أحدث اجتماع حكومة تصريف الأعمال سابقة بالمعنى «الوجودي» لرئيس الجمهورية، وعنى أيضاً أنه، في مرحلة لاحقة، يمكن لحكومة مستقيلة بذاتها وليس فقط مستقيلة دستورياً بحكم الأمر الواقع بعد إجراء الانتخابات، أن تدير شؤون البلاد وتتولى مهام رئاسة الجمهورية، ما يترجم مرة بعد أخرى بالاستغناء عنه كحتمية بعدما انتفت الحاجة إليه. فأي رئيس حكومة مستقيلة، من الآن وصاعداً، سيتحول طموحه إلى ممارسة دور رئيس الجمهورية بتغطية سياسية من القوى التي تدعمه.انقسم المسيحيون كقوى وشخصيات إلى ثلاثة أقسام:الأول اعتبر أن ما يجري خطر بالمعنى الميثاقي وبمعنى استغلال حزب الله وليس فقط الرئيس نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لوضع التيار الدقيق من أجل توجيه رسالة إليه ومعه إلى القوى المسيحية كافة. في هذا الشق لم يتعامل هؤلاء مع ما جرى على أنه استهداف للتيار فحسب، رغم أن بعضاً من هؤلاء لا يكنّون الود لباسيل ولا للتيار ولا يعدّون في صفوفه. لكنهم أعطوا لما جرى بعداً مستقبلياً يتعدى اللحظة الآنية. وخلاصة موقف هذا الفريق أن اجتماع الحكومة حمل رسالة مزدوجة إلى القوى المسيحية بأن القوى السنية والثنائي الشيعي لديهم القدرة على فرض إيقاع حكومي - سياسي بعيداً عنهم، وهي طاولت بشظاياها المرشح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية. ولأن ما بعد الاجتماع غير ما قبله فإن ذلك يصيب ترشيحه في الصميم لأن مجرد اجتماع الحكومة كشف عن نوعية الرئيس الذي يريده الفريق الذي ضغط لعقد الجلسة، ما سيزيد تصلب كافة القوى المسيحية في المرحلة المقبلة رئاسياً. ولعل ذلك يمكن أن يثير نقزة الفريق الذي كان وراء عقد الجلسة من مغبة الإقدام على خطوات رئاسية تقلب موازين القوى الحالية.القسم الثاني تعامل مع ما يجري بأنه توزيع أدوار بين حزب الله التيار الوطني الحر. وهذا الفريق لم يقتنع رغم كل المؤشرات بأن التيار الوطني تعرض لنكسة من خلال عقد الاجتماع والعمل على تأمين النصاب ولو لجلسة وحيدة. وهو لا يزال مصراً على أن ما جرى يهدف إلى تعزيز حظوظ باسيل مسيحياً من أجل تعويمه تمهيداً للانتخابات الرئاسية. لذا يعتبر هذا الفريق أن من الخطأ أن تقوم بكركي أو المعارضة المسيحية بتغطية التيار في معركته كما حصل مع قضايا سابقة بحجة الدفاع عن حقوق المسيحيين، لأن التيار في النتيجة هو الذي سيحصد وليس القوى المسيحية. فهي ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة التي يوجه فيها التيار رسائل مماثلة إلى حزب الله. لكنهما دوماً يجدان الطريق إلى تجديد التفاهم بينهما عاجلاً أم آجلا. ومن الأجدى عدم الرهان على أي خلاف بينهما.القسم الثالث هو التيار الوطني الحر وقاعدته ومسؤولوه الذين تصرفوا على أن التيار تعرض لطعنة من حليفه وليس من رئيس الحكومة. وهذه القاعدة التي كانت تنتظر موقف رئيسها النائب جبران باسيل تتعامل مع ما يجري لجهة ضرورة قيام قيادتها بما هو عملاني لإيصال رسالتها وليس مجرد الاكتفاء بتصعيد كلامي ينتهي مفعوله بعد 24 ساعة. فجردة التيار تجاه خطوات حزب الله باتت كبيرة، لكن لا تزال تظللها قشرة رقيقة من التفاهم لم تنكسر بعد. وهذا الفريق يلتقي مع خصومه بأن ميقاتي لا يمكن أن يتصرف بمعزل عن حزب الله، تماماً كما لم يشكل حكومة قبل نهاية العهد برضا الحزب أيضاً.بعد كل ذلك، يصبح التعامل مع واقعة جلسة الاثنين على أنها مفصلية بين مرحلتين، ولن تكون جلسة عابرة في ميزان حزب الله.