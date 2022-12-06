19
o
بيروت
23
o
طرابلس
3
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
16
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
3
o
بشري
20
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
فرنجية: التيار والقوات لا يختصران المسيحيين
Lebanon 24
06-12-2022
|
23:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
يؤكد النائب طوني فرنجية لـ"الجمهورية" ان الدوافع التي أملت على تيار المردة المشاركة في جلسة حكومة تصريف الأعمال هي انسانية وأخلاقية بالدرجة الأولى، لافتاً الى "انّ اشخاصاً كثيرين من المصابين بمرض السرطان، وانا شخصياً اعرف بعضهم، كانوا يلجأون الى اقارب ومغتربين لتأمين حبة دواء، وبالتالي لم يكن جائزا ان نبقى مكتوفي الأيدي، فقط لأنّ الجلسة ليست على مزاج هذا أو ذاك".
Advertisement
ويشدد فرنجية على من ينبغي أن يكون في موضع الاتهام، "ليس مَن حضر، وإنما مَن قاطَع مجلس وزراء اضطراري مخصّص لفتح الاعتمادات اللازمة من أجل تأمين أدوية السرطان وتسيير أمور حيوية أخرى".
ويضيف: "لم نكن مسرورين بطبيعة الحال لانعقاد حكومة تصريف الأعمال في ظل غياب رئيس الجمهورية، لكنّ المسؤولية تتطلب احيانا اتخاذ قرارت صعبة وهذا ما فعلناه. لقد اتخذنا قرارا عقلانيا وواقعيا بعيدا من المزايدات والشعبوية، وضميرنا مرتاح".
ويشير فرنجية الى ان هناك في المقابل مَن يَعمد، كلما اقتضت مصالحه الخاصة، الى صنع الازمات الطائفية التي يعيش عليها ويستمدّ منها إكسير الحياة السياسية، "بحيث ينتهِز اي فرصة ممكنة لافتعال مشكلة في البلد، تارة باسم الصلاحيات وطوراً باسم التوازنات، سعياً الى شد العصب وترميم الشعبية، وهذا امر معيب بشكل عام فكيف وسط هذه الظروف القاسية التي تتطلب ترفّعاً عن الحسابات الضيقة".
وحين يُقال لفرنجية ان التيار الوطني الحر بَدا من خلال رفضه التئام مجلس الوزراء وسط الشغور الرئاسي حريصاً على حماية الشراكة وموقع المسيحيين فيها، يلفت الى انّ احداً لا يستطيع أن يزايد على تمسّكنا بالشراكة الحقيقية، "أما الشراكة التي يرفع لواءها البعض فهي مجرد شعار برّاق لتجميل معاركه العبثية والدونكيشوتية التي تسببت في تهجير اعداد هائلة من الشباب المسيحي".
ويتساءل فرنجية: أين تتضرّر الحقوق والصلاحيات اذا اجتمع مجلس الوزراء تحت وطأة الضرورة القصوى لمعالجة شؤون حياتية وصحية تهمّ اللبنانيين ككل، وانّ المسيحيين جزء منهم؟
ويتابع: انّ المسيحيين يريدون استقراراً وبحبوحة ودولة واقتصاداً حتى يبقوا في البلد، وبالتالي لا يمكن فصل مصالحهم عن الصالح الوطني العام.
ويعتبر فرنجية انّ الحريص حقاً على حقوق المسيحيين يُبادر فوراً الى انتخاب رئيس الجمهورية عبر دعم مرشح وطني معروف، بدل إضاعة الوقت آملاً في تحولات تأتي بأحدهم الى الرئاسة.
ولدى سؤاله هل موقف «المردة» بتغطية جلسة الحكومة خلافاً لخيار التيار الحر والقوات اللبنانية يُعقّد الحسابات الرئاسية لسليمان فرنجية كونه باتَ أصعب الآن أن ينال دعم إحدى هاتين القوتين المسيحيتين الأساسيتين؟
يعترض فرنجية على هذه المعادلة، لافتاً الى انّ التيار والقوات لا يختصران المسيحيين واستطراداً الميثاقية، «والادّعاء بغير ذلك نرفضه ولسنا في وارد التسليم به».
ويضيف: «نحو 50 بالمئة من الرأي العام المسيحي هم خارج هذين الحزبين، ونحن في التكتل الوطني المستقلّ نلنا لوحدنا 50 ألف صوت مسيحي صافٍ في الانتخابات النيابية الاخيرة، ولو أردنا ان نحصل على نواب «عياري» وان نستفيد من حلفائنا كما فعل غيرنا لكان تكتلنا يضمّ ما بين 10 و12 نائباً، كذلك يوجد نواب مسيحيون مستقلون او منضمّون الى كتل وهؤلاء أيضاً لهم حيثياتهم، ولذلك ليس صحيحاً انّ هناك جهتين حصراً تختزلان التمثيل وتحتكران الميثاقية».
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
إجراءٌ جديد يطالُ سحوبات الدولار.. إليكم ما قرّرته المصارف مؤخراً
Lebanon 24
إجراءٌ جديد يطالُ سحوبات الدولار.. إليكم ما قرّرته المصارف مؤخراً
12:14 | 2022-12-06
06/12/2022 12:14:05
Lebanon 24
Lebanon 24
"غير محترمين"... مطالبة باستبعاد البرازيل من "مونديال قطر" فما السبب؟ (فيديو)
Lebanon 24
"غير محترمين"... مطالبة باستبعاد البرازيل من "مونديال قطر" فما السبب؟ (فيديو)
05:37 | 2022-12-06
06/12/2022 05:37:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب لبنان: هذا ما ستشهده اسرائيل خلال ساعات.. فما علاقة هوكشتاين؟
Lebanon 24
بسبب لبنان: هذا ما ستشهده اسرائيل خلال ساعات.. فما علاقة هوكشتاين؟
07:41 | 2022-12-06
06/12/2022 07:41:31
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة عن تحويلات الدّولار إلى لبنان.. هذا ما كشفه "البنك الدولي"
Lebanon 24
مُفاجأة عن تحويلات الدّولار إلى لبنان.. هذا ما كشفه "البنك الدولي"
14:00 | 2022-12-06
06/12/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيفات بالجملة وهروب موظف.. ماذا يحصل في الدائرة العقارية في بعبدا؟
Lebanon 24
توقيفات بالجملة وهروب موظف.. ماذا يحصل في الدائرة العقارية في بعبدا؟
02:30 | 2022-12-07
07/12/2022 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
03:30 | 2022-12-07
بوشكيان "بيضة القبّان"
03:15 | 2022-12-07
مصر على الاسم الثالث!
03:00 | 2022-12-07
هل يتمادى باسيل في طيشه... ويصل الى الانتحار السياسي؟
02:57 | 2022-12-07
يروج المخدرات على متن دراجة نارية.. وهذا ما حصل معه في غزير
02:52 | 2022-12-07
موسى: نستبعد أي تغيير في الخريطة السياسية
02:45 | 2022-12-07
تدريبات بريطانية في المطار: ماذا كشفت؟
فيديو
بكتيريا مرعبة: فتكت بأطفال وبترت أطراف رجل جعلته بفم غريب.. هذه عوارضها (فيديو)
Lebanon 24
بكتيريا مرعبة: فتكت بأطفال وبترت أطراف رجل جعلته بفم غريب.. هذه عوارضها (فيديو)
01:49 | 2022-12-07
07/12/2022 10:33:49
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مرعب.. اللحظات الأخيرة لاحتراق ابنة الـ 22 عاماً ومرافقها الطيار
Lebanon 24
فيديو مرعب.. اللحظات الأخيرة لاحتراق ابنة الـ 22 عاماً ومرافقها الطيار
04:46 | 2022-12-06
07/12/2022 10:33:49
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: أقومُ بواجبي كاملاً في ما يتعلق بالدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء
Lebanon 24
ميقاتي: أقومُ بواجبي كاملاً في ما يتعلق بالدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء
05:13 | 2022-12-03
07/12/2022 10:33:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact