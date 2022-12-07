هل تتدخل دمشق في الاستحقاق الرئاسي؟

ابلغت دمشق عددا من زوارها اللبنانيين انها، وخلافا لما يتم تداوله في بعض وسائل الاعلام اللبنانية، فإن الدولة السورية لن تتدخل في الاستحقاق الرئاسي اللبناني لا من قريب ولا من بعيد وهي تثق بحلفائها وخياراتهم السياسية.

وتقول مصادر مطلعة ان سوريا ترغب بالعودة تدريجيا الى الساحة اللبنانية لكنها ليست في وارد فتح باب الاستحقاق الرئاسي والدخول في كباش اقليمي من اجل تحسين ظروف هذا المرشح او ذاك.

واعتبرت المصادر ان سوريا قد تدخل في وساطة بين بعض حلفائها من اجل ايجاد حل وسط بينهم في حال طلبوا ذلك بأنفسهم، اما ان تضغط على أطراف معينة من اجل تزكية مرشح على حساب اخر فهذا امر غير وارد.